Altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Altın fiyatları öğle saatlerinden itibaren yeşil ve yukarı yönlü ivme seyrediyor. Gram altın 1.091,06 TL seviyelerinde olurken çeyrek altın 1.783,99 TL civarında işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu? İşte 29 Aralık altın fiyatları canlı alış - satış tablosu...

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ