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Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu Kapalıçarşı'dan gelen güncel bilgileri ile cevap buldu. Altyın uzmanları, Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini belirterek, Fed üyelerinin makroekonomik göstergeler ve faiz seviyesine ilişkin öngörüleri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının altın fiyatları üzerinde etkili olacağını ifade etti. Uzmanlar, teknik açıdan altının gram fiyatında 227 liranın destek, 230 liranın direnç konumunda olduğunu kaydetti. İşte güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları...