Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? 18 Mart

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın uzmanları, bu hafta çarşamba günü ABD Merkez Bankası, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, perşembe günü başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde gündemi meşgul edecek Brexit gelişmelerinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. İşte 18 Mart güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları