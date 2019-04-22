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Altın fiyatları ile ilgili güncel veriler Kapalıçarşı'dan geldi. Altın uzmanları, altının ons fiyatının yatay, yurt içi piyasalarda ise gram altının yükseliş isteğinde haftayı tamamlamasını beklediklerini ifade ederek, "ABD’de açıklanacak olan büyüme verisi altının ons fiyatında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı da altının gram fiyatında dalgalanmaya neden olabilir." diyor. Ons altında yükselişlerin görülmesi için 1.305 doların yukarı yönlü kırılması gerektiğini belirten uzmanlar, teknik açıdan ons altında 1.275 doların destek, 1.282 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Son altın fiyatları haberimizde.