Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 10 Nisan canlı fiyatlar

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler yatırımcıların yakın markajında. Altın fiyatları, dün günü düşüşle kapatmıştı. Peki 10 Nisan bugün çeyrek altın gram altın fiyatları ne kadar?