Altın fiyatları son dakika: Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 11 Ekim

Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altın uzmanı İslam Memiş, "ABD-Çin arasında müzakerelerin askıya alınması, Çin yuanında yaşanan düşüşler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırma ihtimalinin güçlenmesi gibi nedenler altının ons fiyatının baskı altında kalmasına neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’i eleştiren açıklamaları dolar varlıklarında geri çekilmelere neden olsa da altının ons fiyatında yükselişe neden olmadı" dedi. İşte 11 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları