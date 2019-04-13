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Altın fiyatları haftasonu ne kadar? sorusu yatırımcıların cevabını aradığı sorular arasında yer alıyor. Haftasonu altın, Cuma günkü kapanış değerlerine göre alınıp satılıyor. Dün yurtiçinde dalgalı döviz kurları nedeniyle altın fiyatları da dalgalı bir seyir izledi. Güncel altın fiyatları haberimizde.