Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 17 Ocak Güncel fiyatlar

Altın fiyatları ne kadar? sorusu bugün de yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanma, ABD başkanı Trump'ın yaptığı açıklamalar sonrası dövizdeki yükseliş, ardından yapılan görüşmelerle yönünü aşağıya çevirdi. Dün Merkez Bankası'nın açıkladığı faiz kararı da piyasalarda etkisini sürdürüyor. Peki bugün (17 Ocak) çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?