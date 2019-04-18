Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 18 Nisan

Altın fiyatları ile ilgili güncel gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar ve euro kurundaki hareketlilik altın fiyatlarına da yansıyor. Peki 18 Nisan güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?