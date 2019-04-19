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Altın fiyatları haftayı bugünkü rakamlarla kapatacak, haftasonu da bugünkü kapanış rakamlarıyla işlem görecek. Bu yüzde yatırımcılar piyasalardaki son durumu araştırıyor. Altın uzmanları Çin ekonomisine dair iyimserliğin artması ve ABD-Çin ticaret müzakerelerinden gelen olumlu açıklamaların küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını, altın fiyatlarını ise baskıladığını belirterek, "ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2,61 ile son 1 ayın en yüksek seviyesine yükselmesi, altının ons fiyatındaki değer kayıplarında etkili oldu. Bugün altının ons fiyatının 1.275-1.280 dolar aralığında işlem gerçekleştirmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar, ABD ve Avrupa'daki resmi tatiller nedeniyle açık olan borsalarda da düşük hacimli sakin bir seyir beklendiğini belirterek, teknik açıdan gram altında 235 liranın destek, 241 liranın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi. Güncel altın fiyatları haberimizde.