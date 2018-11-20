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Altın fiyatları ne kadar? sorusu bugün de yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altın Uzmanı İslam Memiş, Dolar endeksindeki gerileme ve avro/dolar paritesindeki yükselişlerin dün yurt içi piyasalarda dolar kurunun değer kaybetmesine neden olduğunu bildirerek, altının gram fiyatında 212 lira seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi. Günel altın fiyatları haberimizde...