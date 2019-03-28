Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 28 Mart

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın uzmanları küresel piyasalarda artan risk iştahı ile dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan gerilemenin altın fiyatlarının değer kaybetmesine neden olduğunu söylüyor. İşte 28 Mart güncel çeyrek altın gram altın fiyatları