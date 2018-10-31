Altın fiyatları son dakika! Bugün çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 31 Ekim Çarşamba

Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 215,1 liradan işlem görüyordu. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 351 lira, Cumhuriyet altını da 1.437 liradan satılıyordu. Peki, güncel altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları günü nasıl kapattı? İşte 31 Ekim gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı...