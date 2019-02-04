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Altın fiyatları ile ilgili son durum detayları merak konusu. Altın uzmanları, bugün yurt içinde enflasyon ve ihracat verileri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edildiğini bildirerek, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin de yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti. Güncel altın fiyatları haberimizde.