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Altın fiyatları ne kadar? sorusu bugün de yatırımcılar tarafından soruluyor. Altın uzmanları, güvenli limanlara olan talebin azalmasıyla gerileyen altının ons fiyatında, 1.277 doların önemli destek konumunda olduğunu ifade ederek, altının gram fiyatında ise 222 liranın destek, 227 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi. Uzmanlar, yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirdi. Altın fiyatları haberimizde.