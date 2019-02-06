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Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatlarında İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Yerel seçimler, piyasaların sonucunu merakla beklediği en önemli gündem maddesi olarak karşımızda duruyor. Gram altın, 220-225 TL bandı arasında gidip geliyor. Seçime kadar altın fiyatlarında çok büyük bir oynama beklemiyorum" dedi. Atayık, yaptığı açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaptığı son toplantıda faizi sabit tutması ve bu yıl faizi artırmayacağı yönünde sinyaller vermesinin, altının dünyada güçlenmesini sağladığını belirterek, Fed kararı sonrası 1,326 dolarla 30 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatının, cuma günkü kapanışta 1,317-1,320 dolar bandında olduğunu söyledi. 6 Şubat çeyrek altın ve gram altın fiyatları haberimizde.