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Altın fiyatları ile ilgili güncel veriler, bugün Kapalıçarşı'dan gelecek ilk rakamlarla birlikte belli olacak. Geçen hafta döviz ve altın fiyatlarındaki dalgalı seyirin bu hafta yönünü nereye çevireceği merak ediliyor. Piyasalarda ise Cuam Günkü kapanış rakamları hala geçerli. İşte son altın fiyatları