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Altın fiyatları bugün ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından araştırıılıyor. Güne yatay seyirle başlayan altın fiyatları düne göre düşüş pozisyonuna geçti. Altın uzmanı İslam Memiş, ons altının baskı altında kalmaya devam etse de 1.187 doların altına düşmediğine dikkati çekerek, teknik açıdan ons altında 1.187 doların destek, 1.198 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi. Memiş, dolar kurundaki gerileme ile altının ons fiyatındaki yükselişlerin altının gram fiyatının dar bant aralığında işlem görmesine neden olduğunu ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altında 232 liranın destek, 235 liranın direnç konumuna geldiğini belirtti. 10 Ekim altın fiyatları ise şöyle...