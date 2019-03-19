Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün çeyrek altın güncel altın fiyatları ne kadar? 19 Mart Salı

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın uzmanları çarşamba günü ABD Merkez Bankası, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası kararlarının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, perşembe günü başlayacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde gündemi meşgul edecek Brexit konusunun da önemine dikkat çekiyor. Peki 19 Mart güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?