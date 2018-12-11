Altın fiyatları son dakika! Bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? 11 Aralık Salı

Altın fiyatları ne kadar? sorusu altın fiyatlarının bugün yükselişe geçmesi sonrası araştırılıyor. Altın uzmanı İslam Memiş "Ons altının dün 1.250 doları test etse de dolar varlıklarında yaşanan toparlanmanın etkisiyle satış baskısı altında kaldığını kaydetti" dedi. İşte 11 Aralık güncel altın fiyatları