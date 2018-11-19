Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 19 Kasım

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? sorusu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Altın uzmanı İslam Memiş, bu hafta altın fiyatlarında toparlanmaların görülebileceğini belirterek, bugün altının ons fiyatının 1.218-1.228 dolar aralığında işlem görmesinin beklendiğini kaydetti. İşte 19 Kasım güncel altın fiyatları