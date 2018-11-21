Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 21 Kasım Çarşamba

Altın fiyatları bugün de yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altın uzmanı İslam Memiş, ons fiyatındaki yatay seyre karşın altının gram fiyatının dolar kurundan bulduğu destekle dün yükseliş eğiliminde hareket ettiğini kaydetti. Peki bugün (21 Kasım) gram altın çeyrek altın fiyatları ne kadar?