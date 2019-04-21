Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 21 Nisan

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, "233-242 lira aralığında dalgalanan altının gram fiyatında kademeli olarak 245-247 ve 250 lira seviyelerini takip edeceğiz. Bu yıl içerisinde 250 liranın kırılması durumunda ise 270 lira ve devamında 290 lirayı görebiliriz" diyor. Peki güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar?