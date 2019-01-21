Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? 21 Ocak

Altın fiyatları haftanın ilk gününde kaç liradan işlem görüyor? Soru yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın uzmanları geçen hafta dolar kuru ve ons altının değer kaybetmesinin, gram altın fiyatında düşüşe neden olduğunu belirterek, bu hafta altının gram fiyatında 217 liranın destek, 225 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti. Peki 21 Ocak güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar?