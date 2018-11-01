Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Kasım güncel altın fiyatları

Altın fiyatları döviz kurundaki hareketlilikle inişli çıkışlı günlerden geçiyor. Altın uzmanı İslam Memiş, başta Avrupa ve Asya olmak üzere borsalardaki olası düşüşlerin, yurt içi ve gelişmekte olan ülke piyasalarında risk iştahını azaltacağını, bunun da altının gram fiyatında yükselişlere neden olabileceğini söyledi. 1 Kasım güncel altın fiyatları haberimizde