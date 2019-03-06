Altın fiyatları SON DAKİKA! Bugün güncel çeyrek altın, gram altın fiyatları ne kadar? 6 Mart

Altın fiyatları düşüşle başladığı güne yükselişle devam ediyor. Altın uzmanları TCMB'nin, faizlerde bir değişikliğe gitmemesi durumunda altının gram fiyatında yatay bir seyrin izlenebileceğini belirterek, politika faizinde indirime gidilmesi durumunda yükseliş trendinin görülebileceğini kaydetti. İşte 6 Mart çeyrek altın ve gram altın fiyatları