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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları son dakika: Canlı 27 Mayıs 2024 altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu?

        Altın yeniden yükseliyor! 27 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Bu süreler altın fiyatları bazen yukarı yönlü, bazen de aşağı yönlü hareket ediyor. Altın fiyatları akşam saatlerine doğru tekrar yükselişe geçti. Gram altın 2 bin 426 TL'den, çeyrek altın ise 3 bin 882 TL'den işlem görüyor. 27 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2024 - 07:26 Güncelleme: 27.05.2024 - 19:04
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        1

        Son zamanlarda dalgalı bir kuru olan altın fiyatları, hızlı düşüş ve yükseliş kaydediyor. 27 Mayıs günü altın sabah yükseliş, öğleden sonra ise düşüş kaydetti. Ancak durulmayan altın, akşama doğru tekrar yukarı doğru ivmeyle devam etti. İşte, 27 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI YENİDEN YÜKSELİYOR!

        Gram altın öğle saatlerinde 2 bin 422 TL'den işlem görürken, akşama doğru 2 bin 426 TL'ye çıktı. Aynı şekilde çeyrek 3 bin 875 TL'ye gerilemişti ancak fiyatlar arttı ve 3 bin 882 TL'ye yükseldi.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.426,45

        Satış: 2.426,80

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.344,40

        Satış: 2.344,79

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.882,39

        Satış: 3.967,86

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.529,27

        15.822,74

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.740,52

        Satış: 7.935,72

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.529,27

        Satış: 15.822,74

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 16.105,33

        Satış: 16.516,95

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.305,78

        Satış: 1.719,43

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.217,40

        Satış: 2.338,01

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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