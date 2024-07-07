Altın fiyatları canlı son dakika: 7 Temmuz bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Altın fiyatları canlı son dakika alış satış tablosu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Yeni hafta öncesi cumhuriyet altını 16,068 TL'den işlem görüyor. Öte yandan çeyrek ve gram altın piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak değerlerini yenileyerek yükselişini sürdürmektedir. Peki 7 Temmuz bugün gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...
Hafta sonu altın fiyatları araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Altının onsu 7 Temmuz 2024 Pazar günü 2,391 dolardan işlem görürken gram altın 2.510 TL olarak güne başladı. Peki 7 Temmuz bugün gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte altın fiyatları son durum
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.017,04
Satış: 4.106,35
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.510,65
Satış: 2.511,53
ALTIN ONS FİYATI
Alış: 2.391,00
Satış: 2.393,31
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 16.068,14
Satış: 16.375,17
CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.272,28
Satış: 2.414,15
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 16.068,14
Satış: 16.375,17
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 8.008,96
Satış: 8.212,70
ATA ALTINI FİYATI
Alış: 16.488,46
Satış: 16.909,61
CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.339,56
Satış: 1.771,52