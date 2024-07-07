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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: 7 Temmuz bugün altın fiyatları ne kadar? oldu? Çeyrek, gram, tam ve cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları canlı son dakika: 7 Temmuz bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı son dakika alış satış tablosu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Yeni hafta öncesi cumhuriyet altını 16,068 TL'den işlem görüyor. Öte yandan çeyrek ve gram altın piyasa dalgalanmalarına bağlı olarak değerlerini yenileyerek yükselişini sürdürmektedir. Peki 7 Temmuz bugün gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 07:35 Güncelleme: 07.07.2024 - 08:07
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        1

        Hafta sonu altın fiyatları araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Altının onsu 7 Temmuz 2024 Pazar günü 2,391 dolardan işlem görürken gram altın 2.510 TL olarak güne başladı. Peki 7 Temmuz bugün gram, tam, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte altın fiyatları son durum

        2

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 4.017,04

        Satış: 4.106,35

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.510,65

        Satış: 2.511,53

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN ONS FİYATI

        Alış: 2.391,00

        Satış: 2.393,31

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 16.068,14

        Satış: 16.375,17

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.272,28

        Satış: 2.414,15

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 16.068,14

        Satış: 16.375,17

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 8.008,96

        Satış: 8.212,70

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTINI FİYATI

        Alış: 16.488,46

        Satış: 16.909,61

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.339,56

        Satış: 1.771,52

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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