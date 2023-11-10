Altın fiyatlarında kur yükselişi! Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu
Altın fiyatları 10 Kasım Cuma yani haftanın son iş gününde dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle birlikte yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın 1800 lira, çeyrek altın ise 3 bin lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 10 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatlarında kur yükselişi! Haftaya aşağı yönlü seyirde başlayan altın fiyatları son iki gündür dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle yeniden yükselişe başladı. Gram altın 1800 lira, çeyrek altın ise 3 bin lira sınırında seyrediyor. Bugün altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 10 Kasım altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
1.795,91
1.796,28
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.959,39
1.959,63
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.873,46
2.936,91
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.493,83
11.711,73
YARIM ALTIN FİYATI
5.728,96
5.873,83
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.493,83
11.711,73
ATA ALTIN FİYATI
12.087,48
12.394,55
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.017,43
1.212,74
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.667,58
1.769,93