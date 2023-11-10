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        Haberler Ekonomi Altın ALTIN FİYATLARI | Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları 10 Kasım canlı alış - satış tablosu - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında kur yükselişi! Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları alış - satış tablosu

        Altın fiyatları 10 Kasım Cuma yani haftanın son iş gününde dolar TL kurundaki yükselişin de etkisiyle birlikte yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Gram altın 1800 lira, çeyrek altın ise 3 bin lira sınırında seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 10 Kasım altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 08:53 Güncelleme: 10.11.2023 - 08:53
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        1

        Altın fiyatlarında kur yükselişi! Haftaya aşağı yönlü seyirde başlayan altın fiyatları son iki gündür dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareketin de etkisiyle yeniden yükselişe başladı. Gram altın 1800 lira, çeyrek altın ise 3 bin lira sınırında seyrediyor. Bugün altın alacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler "Çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 10 Kasım altın fiyatları...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        1.795,91

        1.796,28

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS ($) FİYATI

        1.959,39

        1.959,63

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        2.873,46

        2.936,91

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        11.493,83

        11.711,73

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YARIM ALTIN FİYATI

        5.728,96

        5.873,83

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        11.493,83

        11.711,73

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ATA ALTIN FİYATI

        12.087,48

        12.394,55

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.017,43

        1.212,74

        10

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        1.667,58

        1.769,93

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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