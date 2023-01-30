Altın fiyatlarına ile ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle vatandaşların gözü kulağı Kapalıçarşı'da. Konuya dair haftanın ilk günü olan 30 Ocak Pazartesi günü itibariyle güncel altın fiyatlarına ilişkin tüm bilgileri derledik. İşte, detaylar...