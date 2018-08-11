Altın fiyatları son dakika! Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatları bugün ne kadar? 11 Ağustos 2018

Altının gram fiyatı en son cuma günü yüzde 19,59 artışla 255,20 liradan tamamladı. Altın fiyatları haftanın son işlem gününü yükselişle kapatması yatırımcıların yüzünü güldürdü. Yeni ekonomi modeli ve ABD'den gelen açıklamalarla piyasaların yönü üzerinde belirleyici oldu. Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 11 Ağustos altın fiyatları