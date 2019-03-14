Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın düştü! 14 Mart güncel altın fiyatları

Altın fiyatları düştü! Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 229 liradan alıcı buluyor. Altın uzmanları ise, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.300 doların destek, 1.310 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. İşte 14 Mart güncel altın fiyatları...