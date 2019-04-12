Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatı bugün yükselişte! 12 Nisan canlı altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu merak konusu oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının fiyatı %-0,31 değer kazancıyla 238,21 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 392,28 liradan, cumhuriyet altın ise 1.609,00 liradan satılıyor. İşte 12 Nisan canlı altın fiyatları