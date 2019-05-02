Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatı düşüyor! 2 Mayıs canlı altın fiyatları

Altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. İstanbul Kapalçışarşı'da 24 ayar külçe altın 243,67 liradan işlem görüyor. Negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,37 azalışla 1.272,3 dolar seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte 2 Mayıs canlı altın fiyatları...