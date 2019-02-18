Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatı yükseldi! 18 Şubat altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? Sorusu merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı Cuma günü yüzde 0,09 aartışa 223,70 liradan tamamladı. ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakerelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağı vurgulandı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? 18 Şubat canlı altın fiyatları