Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları artışta! 19 Şubat salı canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükselme trendine devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 1,39 artışla 226,80 liradan tamamladı. Ekonomi uzmanı İslam Memiş, ABD'de cuma açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasının, altının ons fiyatında toparlanmaya neden olduğunu söyledi. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte 19 Şubat canlı altın fiyatları