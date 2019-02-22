Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları azalışta! 22 Şubat canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükseliş trendini bozarak düşüşe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,39 azalışla 228,60 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 22 Şubat 2019 canlı altın fiyatları