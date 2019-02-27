Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları düştü!

Altın fiyatları düşüşe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı günü yüzde 0,26 azalışla 227,10 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 225 bin 900 lira, en yüksek 227 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 225 bin 900 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 27 Şubat güncel altın fiyatları