Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları düştü!

Giriş: 27.02.2019 - 07:50 | Güncelleme:  

Altın fiyatları düşüşe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı günü yüzde 0,26 azalışla 227,10 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 225 bin 900 lira, en yüksek 227 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,48 azalışla 225 bin 900 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 27 Şubat güncel altın fiyatları

  • 1Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları düştü!
    1|7

    Altın fiyatları dün düşüşle kapattı.  İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 370,00 lira, Cumhuriyet altını 1.516,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,26 düşüşle 227,10 liradan işlem gördü. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı bugün ne kadar oldu? İşte 27 Şubat canlı altın fiyatları

     

  • 2Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları düştü!
    2|7

    GRAM ALTIN FİYATI

    225,96

    226,11

  • 3Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları düştü!
    3|7

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    226,61

    226,65

  • 4Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları düştü!
    4|7

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.328,19

    1.329,66

  • 5Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları düştü!
    5|7

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    361,53

    369,68

  • 6Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları düştü!
    6|7

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    1.500,00

    1.515,00

  • 7Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları düştü!
    7|7

    YARIM ALTIN FİYATI

    720,80

    739,36

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