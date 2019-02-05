Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları düştü! 5 Şubat Canlı altın fiyatı

Altın fiyatları düşüşe geçti. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı dün yüzde 0,22 azalışla 220,70 liradan tamamladı. Altın uzmanları "bu hafta altının ons fiyatında 1.307-1.327 dolar, altının gram fiyatında 219-227 lira aralığını takip edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 5 Ocak 2019 canlı altın fiyatları