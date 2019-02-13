Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları düşüşte! 12 Şubat Salı canlı altın fiyatı

Altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı günü yüzde 0,41 azalışla 221,00 liradan tamamladı. Altın uzmanları Brexit sürecine ilişkin gelişmelerin altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydettiler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 12 Şubat güncel altın fiyatları