Altın fiyatları Kapalı Çarşı piyasasında son bir haftadaki düşüşüne paralel aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Sabah 08:40 itibarıyla Kapalı Çarşı altın fiyatları yüzde 0.25 inerken altın fiyatları son durum şöyle...

2 Kasım'da gram altının alış fiyatı 215.65 TL olurken, satış 222.84 liradan gerçekleşiyor.

Çeyrek altın 353.60 liradan alınırken, 366.35 liradan satılıyor. Yarım altının alış fiyatı 707.20 TL iken, satış fiyatı 732,70 TL oldu. Cumhuriyet altını fiyatı ise 1473 liranın üzerinde seyrediyor.

Hafta arasında dolar kurundaki yükselişlerin etkisiyle 220 liranın üzerine çıkan altın fiyatları endeksin düşmesiyle aşağı indi.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda 1234 dolardan işlem görüyor. Öte yandan analistler, başta Avrupa ve Asya olmak üzere borsalardaki olası düşüşlerin, yurt içi ve gelişmekte olan ülke piyasalarında risk iştahını azaltacağını, bunun da altının gram fiyatında yükselişlere neden olabileceğini söyledi.

Küresel piyasaların 4 Kasım'da başlayacak İran ambargosu, 6 Kasım'daki ABD ara seçimleri ve 8 Kasım'daki ABD Merkez Bankası faiz kararına odaklandığını belirterek, teknik açıdan ons altında 1.212 doların destek, 1.230 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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