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Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri sayfamızda! Yükseliş trendini koruyan gram altın fiyatı dün saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,38 primle 208,7 liradan alıcı buldu. Uzmanlar, yurt içinde dolar kurundan aldığı destek ile değer kazanan altının gram fiyatında, 212 liranın direnç konumunda olduğunu söylediler. Peki bugün çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?