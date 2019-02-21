Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları yeni trend! 21 Şubat canlı altın fiyatları

Altın fiyatları hafta boyunca yükseliş trendini bozmadı. Altın almak ve ya altın bozdurmak isteyen yatırımcılar uzman yorumlarını merak ediyorlar. Altın uzmanları ise ABD ile Çin arasındaki ticari müzakerelere dair iyimserliğin altın talebinin artmasına neden olduğunu ifade ettiler. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları