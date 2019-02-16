Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükseldi! 16 Şubat Cumartesi canlı altın fiyatları

Altın fiyatları bugün de yükselişte. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı önceki gün kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 224,23 liradan tamamladı. Altın uzmanları, 223,50 lira seviyesinin aşılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini bildirmişti. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyer altın fiyatları ne kadar? İşte 16 Şubat canlı altın fiyatları