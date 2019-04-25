Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükseldi! 25 Nisan canlı altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,21 primle 241,5 lira seviyesinde dengelendi. Altın uzmanları, ABD’de yarın açıklanacak büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda altının ons fiyatında düşüşlerin devam edebileceğini belirtti. Peki, çeyrek altın gram altın fiyatı ne kadar? İşte 25 Nisan canlı altın fiyatları...