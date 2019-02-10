Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükselişte! 10 Şubat Cumartesi canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükselişe devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı cuma günü yüzde 0,14 artışla 221,90 liradan tamamladı. Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,47 ve avro yüzde 0,52 değer kaybederken, dolar yüzde 0,63 ve altın yüzde 0,32 değer kazandı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 10 Şubat canlı altın fiyatları