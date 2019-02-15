Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükselişte! 15 Şubat Cumartesi canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı günü yüzde 0,77 artışla 223,50 liradan tamamladı. ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ile Brexit gelişmeleri yatırımcıların gündeminde. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar? İşte 15 Şubat canlı altın fiyatları