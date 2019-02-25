Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükselişte! 25 Şubat Pazartesi canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı cuma günü yüzde 0,39 azalışla 228,60 liradan tamamladı. Dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, bu hafta 230,4 liraya çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?