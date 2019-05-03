Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın fiyatları yükselişte! 3 Mayıs canlı altın fiyatı

Altın fiyatları yükselişe geçti. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 244,4 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kuru ve ons altındaki gerilemenin etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 243,7 liradan tamamladı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar?