Altın fiyatları SON DAKİKA! Çeyrek altın gram altın yükseliyor! 13 Mart güncel altın fiyatları

Altın fiyatları merak konusu oldu. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 374 lira, Cumhuriyet altını 1.530 liradan satılıyor. Altın uzmanları, yükselişlerin devam etmesi için 1.305 doların üzerinde kalıcılık sağlaması gerektiğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.300 doların destek, 1.310 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. İşte 13 Mart güncel altın fiyatları...